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Ростовские власти выкупили 284 квартиры для социальных и административных нужд

В 2024 году специализированный жилищный фонд Ростова пополнили 284 квартир. Как сообщает пресс-служба администрации донской столицы, помещения приобрели в Октябрьском, Железнодорожном и Пролетарском районах.

Большая часть жилья выделена для расселения детей-сирот, достигших совершеннолетия — 187 квартир. Еще 65 квартир отнесены к маневренному фонду, 32 — будут использовать как служебные помещения. По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, которые приводятся в сообщении, 70% выкупленных помещений уже заселены.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что три четверти квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными, согласно последним данным Единой информационной системы жилищного строительства за минувший ноябрь.

недвижимость