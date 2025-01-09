Ростовские власти выкупили 284 квартиры для социальных и административных нужд

Большая часть жилья выделена для расселения детей-сирот, достигших совершеннолетия — 187 квартир. Еще 65 квартир отнесены к маневренному фонду, 32 — будут использовать как служебные помещения. По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, которые приводятся в сообщении, 70% выкупленных помещений уже заселены.