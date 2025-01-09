Почему Казахстан не может выбраться из нефтяной ловушки — эксперты

«Вместе с тем в структуре ИОК сохраняется преобладающая доля добывающего сектора (29,2%), что свидетельствует не только о капиталоемкости данной отрасли, но и сырьевой направленности экономики страны. Этому также способствуют иностранные прямые инвестиции, из которых 80% направляются в горнодобывающую и металлургическую промышленность, в том числе 70,3% — на добычу сырой нефти и природного газа. При этом доля обрабатывающей отрасли в структуре ИОК в три раза меньше — всего лишь 10,4%».