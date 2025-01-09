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Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов мира

Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов мира. Рейтинг городов мира по стоимости проживания опубликовал портал Numbeo. Всего в топ вошли 327 городов, Пермь же в нем заняла 313-е место.

Источник: Коммерсантъ

При составлении рейтинга по стоимости проживания на 2025 год учитывались цены на жилье, аренду квартир, продукты питания, коммунальные услуги, транспорт и стоимость посещения ресторанов. Первое место «топа» занял швейцарский Цюрих, а последнее — индийский Коимбатур.

Помимо Перми, в рейтинг вошли и другие российские города: Москва (250-е место), Екатеринбург (298-е место), Нижний Новгород (300-е место), Казань (302-е место), Краснодар (304-е место), Новосибирск (305-е место), Калининград (306-е место), Уфа (307-е место) и Ростов-на-Дону (308-е место).

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