Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов мира

При составлении рейтинга по стоимости проживания на 2025 год учитывались цены на жилье, аренду квартир, продукты питания, коммунальные услуги, транспорт и стоимость посещения ресторанов. Первое место «топа» занял швейцарский Цюрих, а последнее — индийский Коимбатур.
Помимо Перми, в рейтинг вошли и другие российские города: Москва (250-е место), Екатеринбург (298-е место), Нижний Новгород (300-е место), Казань (302-е место), Краснодар (304-е место), Новосибирск (305-е место), Калининград (306-е место), Уфа (307-е место) и Ростов-на-Дону (308-е место).