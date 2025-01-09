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Сибирские авиаперевозчики получат субсидии на 77 направлений: выгодные маршруты

НОВОСИБИРСК, 9 января, ФедералПресс. Росавиация озвучила список авиарейсов со специальными сниженными тарифами на предстоящий год. В него попали 267 направлений из российских регионов России, в том числе 77 из Сибири. Лидерами по количеству маршрутов стали Новосибирск и Красноярск.

Главным перевозчиком из сибирской столицы является авиакомпания S7, которая осуществляет авиаперевозки в различные регионы, в том числе в Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, а также в Барнаул. Кроме того, из Новосибирска по выгодным ценам можно улететь в Салехард и Тобольск. Долететь туда можно на самолетах авиакомпании «Ямал» и «ЮВТ Аэро».

Из Красноярска на выгодных условиях можно будет улететь в Кызыл, Новокузнецк, Томск, Омск, а также в другие города России. Субсидированные перевозки будут осуществлять АО «Красавиа» и ПАО «Аэрофлот». В Росавиация также уточнили, что из Сибири открыты рейсы по льготным тарифам из Горно-Алтайска в Уфу, а из Иркутска — в Таксимо.

В общей сложности на реализацию программы, по информации ведомства, только из федерального бюджета выделено 7,95 миллиарда рублей. Ожидается, что по субсидируемым маршрутам в нынешнем году 18 авиакомпаний выполнят более 40 тысяч рейсов и перевезут более 2,5 миллиона пассажиров.

Напомним, что в ушедшем году на выполнение трех программ субсидирования на начало года было выделено 25 миллиардов рублей. Эти деньги должны поддержать авиаперевозки по 360 направлениям.