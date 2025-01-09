Сибирские авиаперевозчики получат субсидии на 77 направлений: выгодные маршруты

Из Красноярска на выгодных условиях можно будет улететь в Кызыл, Новокузнецк, Томск, Омск, а также в другие города России. Субсидированные перевозки будут осуществлять АО «Красавиа» и ПАО «Аэрофлот». В Росавиация также уточнили, что из Сибири открыты рейсы по льготным тарифам из Горно-Алтайска в Уфу, а из Иркутска — в Таксимо.