В Новороссийске выделят 1 млрд рублей на системы водоснабжения

В 2026—2027 годах в Новороссийске построят два объекта. Один из них — резервуары чистой воды с подводящими сетями для водоснабжения частного сектора. Система обеспечит ресурсом жителей микрорайона «Сокол». Объем каждого резервуара составит 5 тысяч кубометров. Протяженность сети превысит 4,6 км.