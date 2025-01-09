Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске выделят 1 млрд рублей на системы водоснабжения

В Новороссийске построят резервуары чистой воды с подводящими сетями и канализационный коллектор в Восточном районе.

В Новороссийске выделят около 1 млрд рублей на строительство объектов водоснабжения. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

В 2026—2027 годах в Новороссийске построят два объекта. Один из них — резервуары чистой воды с подводящими сетями для водоснабжения частного сектора. Система обеспечит ресурсом жителей микрорайона «Сокол». Объем каждого резервуара составит 5 тысяч кубометров. Протяженность сети превысит 4,6 км.

По улице Элеваторной проложат канализационный коллектор диаметром 500 мм. Протяженность составит более 1,2 км. Это позволит подключить к коллектору все прилегающие улицы.

«Сейчас жители старейшего района города-героя используют септики, новый объект позволит обеспечить услугой централизованного водоотведения порядка трех тысяч новороссийцев», сказал Андрей Кравченко.

ЖКХ