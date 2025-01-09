В Новороссийске выделят 1 млрд рублей на системы водоснабжения

В Новороссийске выделят около 1 млрд рублей на строительство объектов водоснабжения. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
В 2026—2027 годах в Новороссийске построят два объекта. Один из них — резервуары чистой воды с подводящими сетями для водоснабжения частного сектора. Система обеспечит ресурсом жителей микрорайона «Сокол». Объем каждого резервуара составит 5 тысяч кубометров. Протяженность сети превысит 4,6 км.
По улице Элеваторной проложат канализационный коллектор диаметром 500 мм. Протяженность составит более 1,2 км. Это позволит подключить к коллектору все прилегающие улицы.
«Сейчас жители старейшего района города-героя используют септики, новый объект позволит обеспечить услугой централизованного водоотведения порядка трех тысяч новороссийцев», сказал Андрей Кравченко.