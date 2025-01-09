В Ростове парк коммунальной техники пополнили 34 машины

«В конце прошлого года город приобрел для нужд наших коммунальных предприятий 34 единицы спецтехники: 25 комбинированных дорожных машин, пять вакуумно-подметальных машин и четыре мини-погрузчика», — проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Техника предназначена для механизированного подметания и мойки дорог, тротуаров и дорожек, полива цветов и газонов, а также для обработки противогололедными материалами и уборки снега.
Ранее автопарк донского управления МЧС пополнился новыми автомобилями.