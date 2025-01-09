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В Ростове парк коммунальной техники пополнили 34 машины

Ростовская область, 9 января 2025. DON24.RU. В Ростове для нужд коммунальных предприятий закуплено 34 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В конце прошлого года город приобрел для нужд наших коммунальных предприятий 34 единицы спецтехники: 25 комбинированных дорожных машин, пять вакуумно-подметальных машин и четыре мини-погрузчика», — проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Техника предназначена для механизированного подметания и мойки дорог, тротуаров и дорожек, полива цветов и газонов, а также для обработки противогололедными материалами и уборки снега.

Ранее автопарк донского управления МЧС пополнился новыми автомобилями.

ЖКХ