Оборот организаций Волгоградской области составил 2469,6 млрд рублей

Согласно данным статистического ведомства, в ноябре прошлого года этот показатель составил 236,9 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Наибольший удельный вес от этой суммы (34,5%, или 852,3 млрд рублей) занимают обрабатывающие отрасли, а также торговля оптовая и розничная, ремонт мотоциклов и автомобилей (33%, или 814,6 млрд рублей).
А в структуре обрабатывающей отрасли в основном преобладают металлургическое производство (23,3%), производство пищевых продуктов (16,9%) и производство химических веществ и химических продуктов (16,6%).