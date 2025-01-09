В Калининградской области проиндексировали федеральные и региональные социальные выплаты

Более 45 тысяч неработающих пенсионеров будут получать по 15,7 тысячи рублей. На 28% без учёта критериев нуждаемости подняли пособие на содержание детей-сирот (17,7 тысячи рублей). В два раза, то есть до 10 тысяч рублей, увеличилась ежегодная выплата ко Дню Победы для инвалидов, участников сражений, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. По пять тысяч рублей получат труженики тыла, ветераны становления Калининградской области, жители блокадного Ленинграда и другие категории граждан. Областные пособия для детей и семей людей, погибших во время исполнения воинского, служебного и гражданского долга, возросла до четырёх и пяти тысяч рублей соответственно.