В Калининградской области проиндексировали федеральные и региональные социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
С 1 января увеличили ежемесячное пособие беременным женщинам и родителям детей младше 17 лет, выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, а также студенческим семьям.
Более 45 тысяч неработающих пенсионеров будут получать по 15,7 тысячи рублей. На 28% без учёта критериев нуждаемости подняли пособие на содержание детей-сирот (17,7 тысячи рублей). В два раза, то есть до 10 тысяч рублей, увеличилась ежегодная выплата ко Дню Победы для инвалидов, участников сражений, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. По пять тысяч рублей получат труженики тыла, ветераны становления Калининградской области, жители блокадного Ленинграда и другие категории граждан. Областные пособия для детей и семей людей, погибших во время исполнения воинского, служебного и гражданского долга, возросла до четырёх и пяти тысяч рублей соответственно.
На 7,3% подняли страховые пенсии. Размер государственной соцпомощи увеличили в два раза с пяти до 10 тысяч рублей. Минимальная зарплата выросла до 23 тысяч рублей с 1 января, и подскочит ещё на тысячу с 1 июля. МРОТ составляет 22,4 тысячи рублей. Пособия по безработице проиндексированы на 7,3%.
Беременные студентки очной формы обучения получат по 100 тысяч рублей. В три раза больше власти Калининградской области будут платить за рождение третьего и последующего ребёнка.