На II этап строительства ОЭЗ «Пермь» выдано положительное заключение

Напомним, что ОЭЗ «Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка зоны расположена на территории промузла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также освободить их от части транспортного налога. В бюджете региона на ближайшую трехлетку для создания ОЭЗ заложено 4,9 млрд руб. Средства позволят создать инженерно-логистическую инфраструктуру для работы предприятий-резидентов зоны. В ОЭЗ предполагается организовать порядка тысячи новых рабочих мест и привлечь 22 млрд инвестиций в экономику Прикамья. Резидентами ОЭЗ «Пермь» стали десять предприятий, среди них «ОДК — Пермские моторы», компания «Форпласт», «Пермская судоверфь», производитель пластмассовых изделий «Стелла групп». На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения резидентов.