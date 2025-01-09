Атомным станциям в Приморье и Хабаровском крае быть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Предложенный ранее «Системным оператором» проект предусматривал строительство Приморской АЭС мощностью 2 ГВт и Хабаровской АЭС (два блока на 1,2 ГВт), сообщает ИА PrimaMedia.
Генеральная схема предполагает прогнозный объем вводов генерации в РФ в размере почти 88,5 ГВт. При этом доля АЭС в структуре генерации может вырасти с текущих 18,9% до 24% в 2042 году, солнечных и ветровых станций (возобновляемые источники энергии) — с 0,8 до 3,3%, а доля тепловых электростанций может снизиться с 62,7% до 57,4%.
В документе содержится долгосрочный прогноз потребления электроэнергии и мощности, уже имеющиеся и планируемые к сооружению генерирующие объекты и магистральные электрические сети, балансы электроэнергии и мощности по синхронным зонам ЕЭС России.
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО, состоявшегося 4 сентября 2024 года, поручил главе госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву рассмотреть возможность ввода блоков АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году.
«Рекомендовать госкорпорации “Росатом” рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ранее опубликованном проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года самый ранний срок ввода блока на Приморской станции был указан как 2033 год, но глава «Росатома» называл 2032-й год. Что касается Хабаровской АЭС, то тут ввод первого блока был намечен на 2041 год.
Местом размещения Приморской АЭС выбран городской округ Фокино, Хабаровской АЭС — село Эворон в Солнечном районе.
Рост энергопотребления в РФ в 2024 году составил около 3%. Среднегодовой прирост энергопотребления до 2030 года «Системный оператор» оценивает в 2,1%, но на Дальнем Востоке этот показатель увеличивается и быстрыми темпами — около 5%.