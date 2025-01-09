Атомным станциям в Приморье и Хабаровском крае быть

Генеральная схема предполагает прогнозный объем вводов генерации в РФ в размере почти 88,5 ГВт. При этом доля АЭС в структуре генерации может вырасти с текущих 18,9% до 24% в 2042 году, солнечных и ветровых станций (возобновляемые источники энергии) — с 0,8 до 3,3%, а доля тепловых электростанций может снизиться с 62,7% до 57,4%.