В Уфе новые малометражки за год подорожали почти на 30%

Сейчас средняя цена новой уфимской малометражки составляет порядка 4,65 млн рублей. Средняя площадь малометражек по стране составляет чуть более 27 кв. м.
Аналитики поясняют, что самый активный рост стоимости пришёлся на первую половину прошлого года, пока не кончилось действие льготной ипотеки «для всех».
«На рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета ещё нет, действует запрет негласный, либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. м. Так что в наступившем году средняя площадь квартир определенно вырастет. Тем не менее пока малогабариток на рынке много, и за год их предложение в среднем по стране выросло на 26%. Такие лоты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего — в условиях отсутствия дешевой ипотеки это очень важно для всех участников рынка».
Средняя цена средней квартиры в Уфе к концу 2024 года составила 6,3 млн руб., увеличившись за год на 6,3%.