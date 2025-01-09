В Уфе новые малометражки за год подорожали почти на 30%

«На рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета ещё нет, действует запрет негласный, либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. м. Так что в наступившем году средняя площадь квартир определенно вырастет. Тем не менее пока малогабариток на рынке много, и за год их предложение в среднем по стране выросло на 26%. Такие лоты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего — в условиях отсутствия дешевой ипотеки это очень важно для всех участников рынка».