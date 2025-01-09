Главгосэкспертиза утвердила капремонт трассы М-5 в двух районах Челябинской области

Работы пройдут на территории Катав-Ивановского и Саткинского районов. Общая протяженность участка капитального ремонта составит 18 332 км, в том числе на первом этапе — 8 161 км, на втором — 10 171 км.
«Текущее состояние федеральной трассы М-5 “Урал” на этом участке признано неудовлетворительным, а его пропускная способность не отвечает возросшим потокам автотранспорта между Москвой и Уралом», — рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Татьяна Сущевская.
В ходе работ на отрезке дороги с 1652 по 1670 км пройдет капитальный ремонт трех примыканий, а также будут устроены три разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Кроме того, укрепят обочины и восстановят системы отвода поверхностных вод, построят две площадки отдыха для водителей и пассажиров.