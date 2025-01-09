Главгосэкспертиза утвердила капремонт трассы М-5 в двух районах Челябинской области

В ходе работ на отрезке дороги с 1652 по 1670 км пройдет капитальный ремонт трех примыканий, а также будут устроены три разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Кроме того, укрепят обочины и восстановят системы отвода поверхностных вод, построят две площадки отдыха для водителей и пассажиров.