Второй этап проекта развития комплекса «Губаха» не прошел госэкспертизу

Второй этап инвестиционного проекта по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как указано на сайте ЕГРЗ, второй этап проекта предполагает строительство гостиницы, СПА-комплекса и контрольно-пропускного пункта.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей горнолыжного центра, отрицательное заключение госэкспертизы связано с техническим сбоем при выгрузке документации. В ближайшее время будет оформлена повторная выгрузка. Положительное заключение госэкспертизы планируется получить в конце января — феврале.
Напомним, курорт «Губаха» — один из самых живописных мест для активного зимнего отдыха на территории Пермского края. Горнолыжный комплекс расположен в 200 километрах от Перми. Доехать до Губахи можно на фирменном автобусе «GubahaBus», на личном автомобиле, а по выходным и праздничным дням — на «Ласточке».