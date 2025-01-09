В поселке Рефтинский Свердловской области до 2042 года построят еще одну АЭС

Всего, согласно распоряжению Правительства РФ, будет построено 11 АЭС в 10 регионах России. Напомним, в октябре 2024 года Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») завершил общественные обсуждения «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». Сообщалось, что в проекте полностью или частично учли 24% из 248 предложений по внесению изменений.