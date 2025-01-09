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В поселке Рефтинский Свердловской области до 2042 года построят еще одну АЭС

В Свердловской области, пгт. Рефтинский, в 2041 году введут в эксплуатацию новую АЭС с реактором на быстрых нейтронах (РБН), следует из генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, мощность Рефтинской АЭС составит 1255 МВт, что на 145 МВт ниже производительности Белоярской АЭС.

Всего, согласно распоряжению Правительства РФ, будет построено 11 АЭС в 10 регионах России. Напомним, в октябре 2024 года Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») завершил общественные обсуждения «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». Сообщалось, что в проекте полностью или частично учли 24% из 248 предложений по внесению изменений.

О планах строительства второй АЭС в Свердловской области стало известно в конце августа, когда «СО ЕЭС» запустил общественные обсуждения проекта Генсхемы. На данный момент в Рефтинском работает крупнейшая в России угольная электростанция мощностью 3,8 тыс. МВт.