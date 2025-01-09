В поселке Рефтинский Свердловской области до 2042 года построят еще одну АЭС

Согласно документу, мощность Рефтинской АЭС составит 1255 МВт, что на 145 МВт ниже производительности Белоярской АЭС.
Всего, согласно распоряжению Правительства РФ, будет построено 11 АЭС в 10 регионах России. Напомним, в октябре 2024 года Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») завершил общественные обсуждения «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». Сообщалось, что в проекте полностью или частично учли 24% из 248 предложений по внесению изменений.
О планах строительства второй АЭС в Свердловской области стало известно в конце августа, когда «СО ЕЭС» запустил общественные обсуждения проекта Генсхемы. На данный момент в Рефтинском работает крупнейшая в России угольная электростанция мощностью 3,8 тыс. МВт.