За год ФСА аннулировала более 1000 сертификатов соответствия

Законодательство, конечно, нужно приводить в порядок, но делать это пока никто не спешит. Пока ФСА может фактически произвольно решать, кого и за что на уровне отдельных специалистов дисквалифицировать, и благодаря этому получает теневой и непрозрачный, но очень эффективный инструмент управления составом игроков на рынке. И это, конечно, рычаг для коррупции, который как-то ружье на стене — уж если висит, то однажды обязательно выстрелит.