Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что в Беларуси около 450 тысяч пенсионеров продолжают работать. Из этого числа примерно четверть или около 110 тысяч белорусов — пенсионеры, которые в свое время имели более высокую зарплату до выхода на пенсию. То есть у них индивидуальный коэффициент составлял более 1,3. В связи с этим до 1 января 2025-го пенсию данной категории выплачивали с индивидуальными ограничениями, зависящими от продолжительности стажа и размера зарплаты. Сейчас пенсии будут выплачивать без данного ограничения.