Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси

В Беларуси насчитывается примерно 450 тысяч работающих пенсионеров, сообщает Sputnik Беларусь.
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что в Беларуси около 450 тысяч пенсионеров продолжают работать. Из этого числа примерно четверть или около 110 тысяч белорусов — пенсионеры, которые в свое время имели более высокую зарплату до выхода на пенсию. То есть у них индивидуальный коэффициент составлял более 1,3. В связи с этим до 1 января 2025-го пенсию данной категории выплачивали с индивидуальными ограничениями, зависящими от продолжительности стажа и размера зарплаты. Сейчас пенсии будут выплачивать без данного ограничения.
В Минтруда напомнили, что минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, в Беларуси составляет 20 лет, которые нужно отработать для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет.
Женщины выходят на пенсию в Беларуси в 58 лет, мужчины — в 63 года.
Ранее также Минтруда подробнее разъяснило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
Еще в Минске средний возраст жениха составил 33 года, невесты — 30 лет.