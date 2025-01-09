Изъятие птиц из-за вируса проведут на предприятии в Ростовской области

Грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при обнаружении всех пернатых обычно уничтожают. Эта инфекция также может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо рекомендуют правильно обрабатывать. Основной способ защиты от вируса — вакцинация домашнего поголовья.