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Изъятие птиц из-за вируса проведут на предприятии в Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области из-за гриппа уничтожат поголовье птицы.

Источник: Комсомольская правда

На сельхозпредприятии Цимлянского района в Ростовской области решили изъять птиц и продукцию птицеводства. Эти меры потребовались для санитарной безопасности, говорится в постановлении властей.

Поголовье пернатых на предприятии взяли на контроль «в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц».

На территории очага ранее уже ввели карантин, а птицу должны были изъять на праздниках в течение семи дней. За ситуацией должны проследить представители донского управления ветеринарии, ДПЧС и администрации Цимлянского района.

Напомним, ранее управление МЧС распространило предупреждение об очаге птичьего гриппа, который потенциально угрожает населенным пунктам Волгодонского, Константиновского, Морозовского и Тацинского районов.

Грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при обнаружении всех пернатых обычно уничтожают. Эта инфекция также может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо рекомендуют правильно обрабатывать. Основной способ защиты от вируса — вакцинация домашнего поголовья.