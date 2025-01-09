На Кубани зафиксировали около 40 дефицитных профессий

«К концу года на Кубани значительно подросли резюме соискателей и при этом стало уменьшаться число вакансий, уменьшение связано, во-первых, с сезонностью — в период новогодних праздников работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале. Ещё одна причина — повышение ключевой ставки и это тоже останавливает часть бизнесов от большего найма прямо сейчас. Но то, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, не влияет глобально на дефицит кадров, главную роль здесь всё же играет демография, людей не хватает и это надолго», — отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.