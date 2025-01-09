На Кубани зафиксировали около 40 дефицитных профессий

Нехватка кадров, проявившаяся на Кубани в 2024 году, продолжится и в 2025 году. Главной причиной этой проблемы остается демографическая ситуация. По данным сервиса hh.ru, на одну вакансию в розничной торговле в Краснодаре в конце 2024 года приходилось всего 1,5 резюме. Также наблюдается дефицит медперсонала, фармацевтов, специалистов по продажам и сервисному обслуживанию.
«К концу года на Кубани значительно подросли резюме соискателей и при этом стало уменьшаться число вакансий, уменьшение связано, во-первых, с сезонностью — в период новогодних праздников работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале. Ещё одна причина — повышение ключевой ставки и это тоже останавливает часть бизнесов от большего найма прямо сейчас. Но то, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, не влияет глобально на дефицит кадров, главную роль здесь всё же играет демография, людей не хватает и это надолго», — отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
Всего в крае насчитывается около 40 дефицитных профессий, а в топ 10 вошли дворник, агент по недвижимости, токарь, врач, продавец, слесарь, сантехник, товаровед, повар, фармацевт-провизор.
Также в Краснодаре из-за конкуренции за работников выросла зарплата. Средний доход по рынку в ноябре 2024 года составил 65 000 рублей. Ожидается, что рост зарплат продолжится в 2025 году, но его темпы замедлятся из-за ограниченных финансовых возможностей бизнеса.