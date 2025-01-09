Астана или Алматы: где быстрее дорожает аренда жилья

В декабре 2024 года стоимость аренды жилья в Астане выросла на 6,1% по сравнению с ноябрем, что стало самым резким скачком с сентября 2022 года. Теперь средняя цена съемной квартиры в столице составляет около 5 тысяч тенге за квадратный метр, что на 9% выше среднего показателя по Казахстану, но все еще на 7% ниже, чем в Алматы, сообщает ИА El.kz со ссылкой на telegram-канал DataHub_FCBK.