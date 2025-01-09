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Астана или Алматы: где быстрее дорожает аренда жилья

В декабре 2024 года стоимость аренды жилья в Астане выросла на 6,1% по сравнению с ноябрем, что стало самым резким скачком с сентября 2022 года. Теперь средняя цена съемной квартиры в столице составляет около 5 тысяч тенге за квадратный метр, что на 9% выше среднего показателя по Казахстану, но все еще на 7% ниже, чем в Алматы, сообщает ИА El.kz со ссылкой на telegram-канал DataHub_FCBK.

Источник: EL.kz

В Алматы, напротив, цены на аренду жилья снижаются второй месяц подряд. В декабре 2024 года стоимость аренды в южной столице уменьшилась на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Более того, за весь год аренда в Алматы дешевела пять раз, и по итогам декабря ее стоимость оказалась на 0,3% ниже уровня декабря 2023 года.

Разрыв в стоимости аренды между двумя крупнейшими городами страны оказался минимальным с августа 2022 года. Хотя Алматы сохраняет статус самого дорогого города для аренды жилья уже два с половиной года, его позиции начинают ослабевать.

В Астане ситуация развивается противоположным образом. В 2024 году снижение цен фиксировалось лишь один раз, тогда как в целом стоимость аренды за год выросла на 25,8%. Высокий спрос на аренду жилья продолжает подталкивать цены вверх, делая столицу лидером по темпам роста стоимости аренды в Казахстане.

Рост стоимости аренды в Астане связан с увеличением спроса, особенно в условиях притока населения в столицу. В то же время в Алматы наблюдается постепенная стабилизация рынка аренды. Эти тенденции отражают различия в экономических условиях и демографической динамике двух городов, что продолжает влиять на рынок недвижимости в целом.

экономика
недвижимость