Жители Новосибирска массово приобретают новые транспортные карты

Также в Новосибирске доступны новые социальные карты и карты для школьников и студентов, но их спрос пока невелик, так как пассажиры могут продолжать использовать старые карты, пополняя их в новой системе. На сегодняшний день более 220 тысяч социальных транспортных карт уже пополнены и используются.