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Новый авиарейс свяжет Екатеринбург с Байкалом

Рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ запустят в феврале.

Источник: Mail.ru

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ запустят во второй половине февраля. Об этом ЕАН заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Могу с радостью сказать, что со второй половины февраля состоится старт полетной программы из Екатеринбурга в Улан-Уде компании Red Wings. Это интересный, востребованный регион, путешественников привлекает зимний Байкал. Я думаю, это одна из иллюстраций, что наши туристы обращают взоры на Восток», — отметил Мальцев в разговоре с ЕАН.

Сейчас екатеринбуржцы могут добраться до Байкала, долетев до Иркутска. Дорога занимает около четырех часов.

Сегодня стало известно, что екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние праздники принял рекордное число пассажиров. По данным организации, в период зимних каникул услугами аэропорта воспользовались 255 тыс. человек. Также выросло число принятых и отправленных из воздушной гавани рейсов в праздничные дни — более 1,9 тыс. бортов. В прошлом году этот показатель составил около 900 рейсов.