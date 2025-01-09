Новый авиарейс свяжет Екатеринбург с Байкалом

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ запустят во второй половине февраля. Об этом ЕАН заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Могу с радостью сказать, что со второй половины февраля состоится старт полетной программы из Екатеринбурга в Улан-Уде компании Red Wings. Это интересный, востребованный регион, путешественников привлекает зимний Байкал. Я думаю, это одна из иллюстраций, что наши туристы обращают взоры на Восток», — отметил Мальцев в разговоре с ЕАН.
Сейчас екатеринбуржцы могут добраться до Байкала, долетев до Иркутска. Дорога занимает около четырех часов.
Сегодня стало известно, что екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние праздники принял рекордное число пассажиров. По данным организации, в период зимних каникул услугами аэропорта воспользовались 255 тыс. человек. Также выросло число принятых и отправленных из воздушной гавани рейсов в праздничные дни — более 1,9 тыс. бортов. В прошлом году этот показатель составил около 900 рейсов.