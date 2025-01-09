Новый авиарейс свяжет Екатеринбург с Байкалом

«Могу с радостью сказать, что со второй половины февраля состоится старт полетной программы из Екатеринбурга в Улан-Уде компании Red Wings. Это интересный, востребованный регион, путешественников привлекает зимний Байкал. Я думаю, это одна из иллюстраций, что наши туристы обращают взоры на Восток», — отметил Мальцев в разговоре с ЕАН.