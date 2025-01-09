На Кубани объем производства сельхозпродукции должен достигнуть 670 млрд рублей

Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал, что в 2024 году были достигнуты все запланированные показатели, и отмечен рост практически во всех сферах деятельности. В 2025 году также планируется сохранить темпы развития. Ожидается, что рост в плане инвестиций составит почти 3,5% — 64 млрд руб. Он отмечает, что запустят животноводческие комплексы по 2 тыс. голов в Усть-Лабинском и Каневском районах и виноградарско-винодельческий комплекс в Новороссийске. Откроется семеноводческий завод в Староминском районе, масложировые комбинаты в Брюховецком и Курганинском районах. В центре внимания будут вопросы, связанные с импортозамещением в области семеноводства. Планируется, что доля сева кукурузы и подсолнечника отечественными семенами вырастет до 55%, сахарной свеклы — до 15%.