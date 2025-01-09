Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани объем производства сельхозпродукции должен достигнуть 670 млрд рублей

В 2025 году объем производства сельхозпродукции в Краснодарском крае должен достигнуть 670 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главными направлениями в сфере АПК в этом году должны стать развитие переработки, выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью и поставка их на внутренние и внешние рынки. Необходимо увеличить активность в плане продвижения кубанских продуктов. Важно продолжать наращивать долю использования семян отечественной селекции подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы.

Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал, что в 2024 году были достигнуты все запланированные показатели, и отмечен рост практически во всех сферах деятельности. В 2025 году также планируется сохранить темпы развития. Ожидается, что рост в плане инвестиций составит почти 3,5% — 64 млрд руб. Он отмечает, что запустят животноводческие комплексы по 2 тыс. голов в Усть-Лабинском и Каневском районах и виноградарско-винодельческий комплекс в Новороссийске. Откроется семеноводческий завод в Староминском районе, масложировые комбинаты в Брюховецком и Курганинском районах. В центре внимания будут вопросы, связанные с импортозамещением в области семеноводства. Планируется, что доля сева кукурузы и подсолнечника отечественными семенами вырастет до 55%, сахарной свеклы — до 15%.

сельское хозяйство