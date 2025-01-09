Новые туристические знаки появятся в Беларуси

Согласно документу, в новом перечне представлено 70 символов для обозначения туристических ресурсов, объектов индустрии туризма и других мест, призванных удовлетворить потребности путешественников.
Символы будут выполнены в форме квадрата: на зеленом фоне с текстурой белого цвета для туристических информационных стендов и на коричневом фоне с белым обрамлением и желтой текстурой для остальных туристических символов.
Последние будут доступны как в цветном, так и в черно-белом варианте для людей с нарушениями зрения, при этом будет сохранена их текстурная идентичность.
В документе также перечислены места размещения туристических информационных знаков. Так, они появятся на участках пешеходного движения, на выходе из подземных переходов, на территории остановок транспортных средств, на территории памятников архитектуры, культуры, истории, в помещениях гостиниц и аналогичных средствах размещения.
Также они будут размещены в путеводителях, каталогах, буклетах, брошюрах и иных печатных материалах.
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года. С этого момента утратит силу предыдущее положение о системе туристической ориентирующей информации, принятое в 2007 году и которое устарело.