Лукашевич: Китай демонстрирует высокий интерес к изучению нашей культуры и обучению в Беларуси

«Особенно приятно отметить, что Китай демонстрирует высокий интерес к изучению белорусской культуры и обучению в Беларуси по музыкальным специальностям, программам развития и совершенствования навыков в областях вокала, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В текущем 2024/2025 учебном году в белорусских вузах сферы культуры по прикладным и теоретическим специальностям обучается более 1 тыс. граждан Китая», — обратил внимание Сергей Лукашевич.