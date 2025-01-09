Лукашевич: Китай демонстрирует высокий интерес к изучению нашей культуры и обучению в Беларуси

«Взаимодействие в культурной сфере с Китаем уже давно приобрело форму диалога, — подчеркнул первый заместитель главы внешнеполитического ведомства. — В культуре наиболее ярко проявляются и выражаются особенности менталитета, национальный характер, историческое наследие, творческие ресурсы наших народов, желание узнать друг друга, взаимно обогатить».
«Особенно приятно отметить, что Китай демонстрирует высокий интерес к изучению белорусской культуры и обучению в Беларуси по музыкальным специальностям, программам развития и совершенствования навыков в областях вокала, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В текущем 2024/2025 учебном году в белорусских вузах сферы культуры по прикладным и теоретическим специальностям обучается более 1 тыс. граждан Китая», — обратил внимание Сергей Лукашевич.
Он подчеркнул, что Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси ежегодно выступает с гастролями в Китае. С 18 декабря 2024 года по 5 января 2025 года прошли гастроли коллектива Большого театра с концертной программой по городам КНР.
Сергей Лукашевич обратил внимание на важность культурного обмена. Так, в конце декабря 2024 года были организованы очередные Дни культуры Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. Кроме того, развивается взаимодействие между крупнейшими библиотеками наших стран, между национальными художественными музеями.
Относительно новым и весьма перспективным направлением двустороннего культурного сотрудничества является взаимодействие в области кинематографа. В связи с этим первый заместитель министра иностранных дел обратил внимание на проект фильма совместного белорусско-китайского производства, который призван продемонстрировать зрителям многовековые традиции, культурное и историческое наследие, природу, связи между народами Беларуси и Китая.