Когда доллар может вырасти до 550 тенге — прогнозы экспертного сообщества

По курсу валютной пары USD/KZT эксперты скорректировали прогнозы в сторону ослабления. В 2025 году ожидания пересмотрены с 486,9 тенге до 514,5 тенге за доллар США в среднем за год, в 2026 году — с 498,3 до 530 тенге за доллар США. В 2027 году прогнозируется дальнейшее ослабление курса до 550 тенге за доллар США.