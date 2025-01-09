Медучреждения Волгоградской области пополнили 155 специалистов

В минувшем году в рамках программ «Земский доктор/фельдшер» в сельские медицинские учреждения Волгоградской области приехали работать 99 врачей и 56 специалистов со средним медицинским образованием.
В их числе — инфекционисты, онкологи, педиатры, оториноларингологи, терапевты, неврологи, рентгенологи и другие востребованные в регионе специалисты. При этом наибольшее количество медиков выбрали работу в Калачевском (15 человек), Среднеахтубинском (12), Палласовском (11) и Урюпинском (10) районах.
Важно отметить, что с 2023 года существует дополнительная выплата для тех, кто продолжает работать в медицинском учреждении после окончания «земского» контракта.
К слову, в 2024 году единовременные выплаты в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, получили 48 специалистов, включая 26 врачей и 22 специалиста среднего медицинского звена.
Привлечение медицинских кадров в сельские районы Волгоградской области, как отметили в облздраве, будет продолжаться. В частности, в 2025 году планируется привлечь еще 72 врача, а также 46 фельдшеров и медицинских сестер.
В числе приоритетных задач, которые поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, — обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами. Для этого региональные власти используют различные меры поддержки, в числе которых — ресурсы национального проекта «Здравоохранение» и областные программы, разработанные при участии профессионального сообщества.
С нового года работа по развитию системы здравоохранения будет продолжена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Еще один важный проект, предложенный губернатором, предусматривает региональную выплату в размере 2 млн рублей для врачей редких специальностей.
Помимо этого, дополнительную поддержку получают и будущие медики, ставшие студентами ВолгГМУ.