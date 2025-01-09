В Самарской области появится единый оператор ритуальных услуг

По словам главы региона, сейчас на рынке ритуальных услуг работает большое количество не только муниципальных, но и частных предприятий.
«Зачастую складывается ощущение, что это не только предпринимательское сообщество, но еще и криминальное. Есть такая гипотеза, что вообще в целом похоронный бизнес криминализирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор поручил изучить опыт других регионов и в течение месяца подготовить указ, регламентирующий последовательное изменение работы в данной сфере. Ответственным за это назначен вице-губернатор Максим Ковалев.
«Очень хороший опыт был у Москвы. Есть одно государственное бюджетное учреждение, которое полностью обеспечивает все услуги, связанные с ритуальным делом. Давайте к этому перейдем. Одно региональное учреждение, которое будет работать во всех муниципалитетах в открытом и понятном формате, без наценок и надбавок, без коррупции. Я знаю, как это сложно, но, уважаемые коллеги, для того мы и есть с вами, чтобы выполнять сложные задачи по трансформации разных сфер в открытые, эффективные и чистые», — заявил глава региона.
Также в рамках этой реформы планируется разработка единого формата благоустройства кладбищ и приведение в порядок захоронений ветеранов войн.