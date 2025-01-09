В Самарской области появится единый оператор ритуальных услуг

«Очень хороший опыт был у Москвы. Есть одно государственное бюджетное учреждение, которое полностью обеспечивает все услуги, связанные с ритуальным делом. Давайте к этому перейдем. Одно региональное учреждение, которое будет работать во всех муниципалитетах в открытом и понятном формате, без наценок и надбавок, без коррупции. Я знаю, как это сложно, но, уважаемые коллеги, для того мы и есть с вами, чтобы выполнять сложные задачи по трансформации разных сфер в открытые, эффективные и чистые», — заявил глава региона.