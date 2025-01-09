В Самаре завершилось действие скидки за оплату проезда по QR-коду в транспорте

Напомним, чтобы привлечь внимание к новому способу оплаты — NFC-табличками с QR-кодом, пассажирам до конца года была предоставлена скидка на проезд через СБП. Самарская область стала десятым регионом, где проводится подобная акция. По данным НСПК, с начала ее действия самарцы смогли сэкономить около двух миллионов рублей.