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В Самаре завершилось действие скидки за оплату проезда по QR-коду в транспорте

Скидка при оплате по QR-коду в транспорте Самары действовала до 31 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершилась акция, в рамках которой пассажиры могли получить скидку при оплате проезда, пользуясь NFC-табличками с QR-кодом. Об этом сообщили в телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».

«Скидка в 11 рублей действовала с октября до 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Сейчас проезд в общественном транспорте Самары стоит 40 рублей за наличный расчет и 37 рублей при безналичной оплате. Также с 1 января 2025 года подняли стоимость безлимитной транспортной карты.

Напомним, чтобы привлечь внимание к новому способу оплаты — NFC-табличками с QR-кодом, пассажирам до конца года была предоставлена скидка на проезд через СБП. Самарская область стала десятым регионом, где проводится подобная акция. По данным НСПК, с начала ее действия самарцы смогли сэкономить около двух миллионов рублей.