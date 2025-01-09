В Самаре завершилось действие скидки за оплату проезда по QR-коду в транспорте

В Самаре завершилась акция, в рамках которой пассажиры могли получить скидку при оплате проезда, пользуясь NFC-табличками с QR-кодом. Об этом сообщили в телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».
«Скидка в 11 рублей действовала с октября до 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
Сейчас проезд в общественном транспорте Самары стоит 40 рублей за наличный расчет и 37 рублей при безналичной оплате. Также с 1 января 2025 года подняли стоимость безлимитной транспортной карты.
Напомним, чтобы привлечь внимание к новому способу оплаты — NFC-табличками с QR-кодом, пассажирам до конца года была предоставлена скидка на проезд через СБП. Самарская область стала десятым регионом, где проводится подобная акция. По данным НСПК, с начала ее действия самарцы смогли сэкономить около двух миллионов рублей.