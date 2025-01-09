На Кубани стоимость винограда выросла на 18%

Цена винограда варьируется в зависимости от сезона. В мае прошлого года средняя стоимость за килограмм составляла 400 рублей. В декабре произошло заметное снижение цены до 300 рублей.
По словам экспертов, летом и осенью виноград дешевеет, так как на рынок поступает новый урожай. Пик сбора приходится на август, что приводит к избытку предложения и снижению цен. Зимой стоимость повышается из-за расходования запасов и расходов на хранение.
В 2025 году прогнозируют, что цены будут выше, чем в прошлом году по причине увеличения затрат на труд, сырье, удобрения и хранение. Также на стоимость влияет ослабление курса рубля.