Кто с 1 января может получать пенсию на почте, напомнили в Минтруда

Елена Гоморова рассказала, что сейчас в основном пенсионеры получают пенсии через банки. «У нас заключены договоры с 11 банками. С информацией о банках, с которыми заключены договоры по выплате пенсий, можно ознакомиться на сайте Минтруда. Для того чтобы получать пенсионные выплаты через банк, необходимо открыть базовый счет. С 1 июля 2025 года социальные выплаты, в частности пенсионные, будут выплачиваться только через базовые счета. Поэтому гражданам, которые уже являются пенсионерами и получают пенсии через банки, рекомендуется до 1 июля 2025 года обратиться в соответствующий банк для переоформления своего текущего счета на базовый», — рассказала она.