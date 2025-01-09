Минтруда сказало, когда работающие пенсионеры получат повышенную пенсию

Гоморова обратила внимание на то, что увеличение будет включен в пенсию, которую получат в январе. Она напомнила о том, что увеличение затронет не всех работающих пенсионеров, а только тех, которые имели до выхода на пенсию более высокую заработную плату. Кроме того, она акцентировала внимание на том, что речь идет про тех, у кого индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3.