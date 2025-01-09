Минтруда сказало, когда работающие пенсионеры получат повышенную пенсию

Минтруда Беларуси сказало, когда работающие пенсионеры получат повышенную пенсию. Подробности рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, пишет БелТА.
Специалист пояснила, что ограничения на размер пенсии работающего пенсионера были сняты в автоматическом режиме, уточнив, что необходимости в том, чтобы идти в управление социальной защиты по указанному вопросу, нет.
Гоморова обратила внимание на то, что увеличение будет включен в пенсию, которую получат в январе. Она напомнила о том, что увеличение затронет не всех работающих пенсионеров, а только тех, которые имели до выхода на пенсию более высокую заработную плату. Кроме того, она акцентировала внимание на том, что речь идет про тех, у кого индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3.
— Те пенсионеры, у которых индивидуальный коэффициент заработка ниже, и так получали до 1 января 2025 года пенсию без соответствующих ограничений.
Начальник главного управления пенсионного обеспечения пояснила, что индивидуальный коэффициент заработка, как и продолжительность стажа, указаны в пенсионном удостоверении.
— Каждому пенсионеру по его заявлению после назначения пенсии выдается пенсионное удостоверение, в котором указаны параметры стажа и индивидуального коэффициента заработка.
Гоморова также заметила, что у каждого из белорусских пенсионеров увеличение пенсии будет свою. Она отметила, что в том случае, если нужно получить соответствующую консультацию, в каком размере данное увеличение должно быть выплачено, то нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, там, где находится пенсионное дело.
Напомним, что ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров были сняты в Беларуси. Данное решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.
Тем временем Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей».
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А еще Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси.