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«Термоэлектрика» отключила один из энергоблоков на кишиневской ТЭЦ-1

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Предприятие «Термоэлектрика» сообщило, что в настоящее время на кишиневской ТЭЦ-1 работают только два из трех энергетических блоков, обеспечивающих непрерывное и стабильное снабжение потребителей столицы электроэнергией и теплом.

Источник: Sputnik.md

При этом в компании утонили, что аварий или инцидентов на предприятии зафиксировано не было, все генерирующие установки работают согласно плановому графику.

«Учитывая высокие температуры воздуха, с 00.00 седьмого января 2025 года, энергетический блок № 3 на ТЭЦ-1 был отключен, его планируется вновь подключить 11 января этого года. Отключение не влияет на текущую электрическую нагрузку».

говорится в заявлении пресс-службы «Термоэлектрики».

Там также подчеркнули, что все энергетические блоки ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, модернизированы и работают в соответствии с ежегодной программой технического обслуживания, а в случае неисправностей предприятие располагает резервным оборудованием для обеспечения непрерывности процесса производства теплоэнергии.

энергетика