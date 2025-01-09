«Термоэлектрика» отключила один из энергоблоков на кишиневской ТЭЦ-1

При этом в компании утонили, что аварий или инцидентов на предприятии зафиксировано не было, все генерирующие установки работают согласно плановому графику.
«Учитывая высокие температуры воздуха, с 00.00 седьмого января 2025 года, энергетический блок № 3 на ТЭЦ-1 был отключен, его планируется вновь подключить 11 января этого года. Отключение не влияет на текущую электрическую нагрузку».
Там также подчеркнули, что все энергетические блоки ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, модернизированы и работают в соответствии с ежегодной программой технического обслуживания, а в случае неисправностей предприятие располагает резервным оборудованием для обеспечения непрерывности процесса производства теплоэнергии.