«Термоэлектрика» отключила один из энергоблоков на кишиневской ТЭЦ-1

Там также подчеркнули, что все энергетические блоки ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, модернизированы и работают в соответствии с ежегодной программой технического обслуживания, а в случае неисправностей предприятие располагает резервным оборудованием для обеспечения непрерывности процесса производства теплоэнергии.