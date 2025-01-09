Строительство фиджитал-центра в Воронеже продлили на полгода

В управлении строительной политики «Ъ-Черноземье» рассказали, что перенос сроков завершения работ объясняется несколькими причинами. Во-первых, подрядчик начал подготовку к строительству объекта позже запланированного. В июне прошлого года контракт за 87,2 млн руб. выиграло на торгах липецкое ООО «СУ-1» Мраза Мстояна, известное в макрорегионе неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания так и не приступила к работам, поэтому в июле его расторгли. Тогда в управлении уточняли, что риска срыва сроков нет. «СУ-35» Виталия Кулакова получило подряд только в августе. «С этого периода началась подготовительная работа. После получения аванса подрядчик осенью приступил к закупке строительных материалов и оборудования, изготовление которых занимает до полугода», — рассказали чиновники.