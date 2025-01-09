В Беларуси с 1 января пенсия будет исчисляться из заработка за последние 30 лет стажа

Елена Гоморова отметила, что до января 2025 года период заработка, из которого исчисляется пенсия, ежегодно увеличивался. «Так, в 2000 году он составлял 6 лет, а уже в 2024 году — 30 лет. С 1 января 2025 года фиксируется 30-летний период для расчета индивидуального коэффициента заработка. Таким образом, через несколько лет мы будем брать информацию о заработке по сведениям индивидуального персонифицированного учета, который у нас действует с 1 января 2003 года», — отметила она.
Заработок до 2003 года необходимо подтверждать справкой, которая выдается работодателем. «Однако часто бывает, что работодатель ликвидирован, не сдал документы в архив или по каким-то причинам документы о заработке не сохранились. До 1 января 2025 года при назначении пенсии, если период несохранности документа попадал в расчетный период, зарплата проставлялась с нулевым значением. Человеку необходимо было обращаться в суд для установления зарплаты. Теперь предусмотрена возможность не учитывать пропущенные периоды при расчете индивидуального коэффициента заработка, заменяя их предыдущими периодами, предшествующими 30-летнему стажу работы», — отметила Елена Гоморова.
Она также пояснила, что эта норма распространяется на граждан с более чем 30-летним стажем. «Один из часто задаваемых вопросов: можно ли установить заработную плату, если не сохранились документы о заработке в судебном порядке? Норма указа не исключает возможности граждан обращаться в суд для установления юридического факта, такого как заработная плата, то есть установления размера получаемой заработной платы», — сказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты.