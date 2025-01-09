В Беларуси с 1 января пенсия будет исчисляться из заработка за последние 30 лет стажа

Елена Гоморова отметила, что до января 2025 года период заработка, из которого исчисляется пенсия, ежегодно увеличивался. «Так, в 2000 году он составлял 6 лет, а уже в 2024 году — 30 лет. С 1 января 2025 года фиксируется 30-летний период для расчета индивидуального коэффициента заработка. Таким образом, через несколько лет мы будем брать информацию о заработке по сведениям индивидуального персонифицированного учета, который у нас действует с 1 января 2003 года», — отметила она.