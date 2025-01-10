Под Волгоградом за 8,5 млрд рублей построят обход Нового Рогачика

— Ранее в 2022 году мы завершили строительство участка автотрассы А-260 в границах посёлка Горьковского, где была построена современная четырёх полосная объездная дорога, а также развязки и путепроводы, позволяющие беспрепятственно проезжать через железнодорожные пути. Сейчас же мы готовимся приступить к реализации нового этапа реконструкции магистрали. На этот раз будет расширен участок дороги с 24 по 42 километр, — рассказали журналистам в пресс-службе казённого учреждения.