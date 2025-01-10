Урок хороших фанер

С октября 2023 года предприятие находилось в процедуре внешнего управления. На январь 2025 года размер кредиторской задолженности, признанной судом обоснованной и включенной в реестр требований кредиторов, составляет более 220 млн руб. Заявление о признании ООО «Розас» банкротом поступило в сентябре 2023 года от индивидуального предпринимателя Евгения Юдина. Согласно картотеке суда, сумма требований кредитора составляет 4,5 млн руб.
ООО «Розас» создано в 2006 году в селе Частые Пермского края. Основной вид деятельности — производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Учредитель и руководитель — Роман Заговенко. Согласно финансовому отчету, за 2023 год выручка «Розаса» составила 23 млн руб., чистый убыток достиг 113 млн руб. В 2020-м новая линия производства ОСП из невостребованной древесины получила статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Предполагалось, что объем выпускаемой продукции составит до 15 тыс. куб. м в год, а эффективность переработки сырья — до 30 тыс. куб. м в год.
В краевом минэке пояснили «Ъ-Прикамье», что статус ПИП был снят еще в декабре 2022 года на основании заявления самого инициатора. При этом монетарной поддержки инвестор не получал, земельные участки без торгов ему не предоставлялись.
По словам господина Заговенко, проблемы с финансовыми показателями начались у компании после введения в отношении российских предприятий евросанкций. Тогда предприятие закрыло цеха, производившие мебельные заготовки, и фактически лишилось крупных заказчиков. Несмотря на это, учредитель видит в перспективе увеличение объемов производства благодаря дополнительной модернизации. По его данным, за две последние недели декабря предприятие выпустило 140 куб. м ориентированно-стружечных плит (ОСП), что почти соответствует показателю, достигнутому за предыдущие полгода (150 куб. м). При этом продукция компании пользуется спросом как в регионах РФ, так и в странах СНГ. Ранее Роман Заговенко отмечал, что «Розас» — основная производственная база для предоставления рабочих мест в Частинском районе.
Основной кредитор ООО «Розас» — ПАО «Сбербанк», его требования составляют порядка 50% общего долга общества (161,1 млн руб.). В ходе судебного процесса представители банка выразили сомнения в возможности предприятия выйти на заявленный ранее уровень производительности. Согласно их позиции, материалами дела подтверждено наличие у ООО «Розас» признаков банкротства. Отсутствие нужного объема выпускаемой продукции на протяжении нескольких лет ставит под сомнение возможность модернизировать предприятие. При этом из представленных в деле обстоятельств следует, что с 2019 по 2023 год поставщик «Розаса» ООО «Краснокамский РМЗ» неоднократно пытался устранить недостатки производства с помощью изготовления нужных деталей, однако объем выпуска продукции так и не вырос.
Представитель Краснокамского ремонтно-механического завода (еще одного кредитора) выступил против введения конкурсной процедуры в отношении должника. Юрист отметил, что детали для модернизации производства и полноценного пуска линии уже изготовлены, но не переданы заказчику. Стороны находятся в стадии заключения соглашения на поставку деталей. По его мнению, трудности с договором возникают в связи с позицией Сбербанка: она состоит в том, что должник не может направлять финансовые средства на иные расходы, кроме исполнения требований кредиторов.
В итоге доводы должника суд не убедили. Он указал, что ответчик не предоставил суду перечень нужных документов, подтверждающих рост объемов производства и гарантирующих успешную модернизацию завода. В итоге судом решено ввести на ООО «Розас» конкурсное производство на пять месяцев.
Генеральный директор ООО «Красный Октябрь» (переработка древесины) Александр Суслопаров отметил, что западные санкции косвенно коснулись всей отрасли деревообработки. Однако в данном случае прямого их влияния эксперт не увидел. «На неудачу проекта мог повлиять так называемый “эффект масштаба”. Из-за его отсутствия мощность предприятия оказалась кратно меньше, чем у конкурентов», — считает господин Суслопаров.
По мнению юриста корпоративной практики NordicStar Ксении Малмыгиной, закон «О банкротстве» предоставляет несколько вариантов выхода из конкурсного производства: заключение мирового соглашения, полное погашение требований кредиторов, состоящих в реестре, и переход к иной процедуре банкротства. Она добавила также, что ключевым фактором для положительного исхода будет демонстрация реальных шагов по восстановлению платежеспособности компании.
Руководитель блока финансово-экономических исследований экспертной компании «Альфапро» Людмила Хапугина считает, что одним из вариантов продолжения деятельности ООО «Розас» станет реализация в конкурсном производстве компании целиком как имущественного комплекса. По словам эксперта, отмена решения суда в вышестоящих инстанциях маловероятна.