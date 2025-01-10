Урок хороших фанер

По словам господина Заговенко, проблемы с финансовыми показателями начались у компании после введения в отношении российских предприятий евросанкций. Тогда предприятие закрыло цеха, производившие мебельные заготовки, и фактически лишилось крупных заказчиков. Несмотря на это, учредитель видит в перспективе увеличение объемов производства благодаря дополнительной модернизации. По его данным, за две последние недели декабря предприятие выпустило 140 куб. м ориентированно-стружечных плит (ОСП), что почти соответствует показателю, достигнутому за предыдущие полгода (150 куб. м). При этом продукция компании пользуется спросом как в регионах РФ, так и в странах СНГ. Ранее Роман Заговенко отмечал, что «Розас» — основная производственная база для предоставления рабочих мест в Частинском районе.