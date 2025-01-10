Акции попали под трамвай

Юрист адвокатского бюро КИАП Рустам Большаков считает, что ПГЭТ законно избежал реорганизации. «Во-первых, основным видом деятельности предприятия, согласно ЕГРЮЛ, является именно перевозка трамваями, перевозка пассажиров автобусами указана дополнительно. Во-вторых, первая лицензия МУП на перевозку автобусами действовала с 2009 года, то есть задолго до вступления в силу закона о ликвидации МУП и ГУП. Все это свидетельствует о том, что ПГЭТ еще до принятия закона оказывал услуги, не попадающие под исключение (перевозка автобусами)», — отмечает эксперт. Он добавил, что Красноярское УФАС в октябре 2024-го окончательно разобралось в спорных вопросах, связанных с реорганизацией. «Служба указала, что после вступления закона в силу не допускается дополнение видами деятельности, не попадающими под исключение. В том деле предприятие получило предупреждение о необходимости исключения добавленных видов деятельности. Очевидно, при таком положении дел, если ПГЭТ давно занимается перевозкой автобусами, говорить об уклонении от обязанности реорганизации не приходится», — отмечает юрист.