Акции попали под трамвай

По его словам, с 2020 года в акционерные общества были реорганизованы 136 муниципальных и три государственных предприятия. «Большая часть унитарных предприятий работала в сферах с развитой конкуренцией (управления жилым фондом, торговли и оказания услуг), поэтому у них не должно быть привилегированного положения», — передает слова господина Махонина его пресс-служба.
Реорганизация проводилась в связи с изменениями ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». При этом одно из крупнейших пермских муниципальных предприятий — «Пермгорэлектротранс» — сохранило свою организационно-правовую форму. Как ранее писал «Ъ-Прикамье», в мэрии рассматривали несколько вариантов реорганизации МУП, в том числе разделение предприятия на две организации, занимающиеся, соответственно, трамвайными и автобусными пассажирскими перевозками.
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили «Ъ-Прикамье», что федеральное законодательство позволило сохранить ПГЭТ в качестве унитарного предприятия, так как МУП работает на рынке естественных монополий. «Поскольку на рынке трамвайных перевозок конкуренция отсутствует, МУП “Пермгорэлектротранс” не подлежит обязательной ликвидации или реформированию», — пояснили в мэрии. При этом в департаменте подчеркнули, что уставная деятельность ПГЭТ также предполагает перевозку пассажиров автобусами, что позволит предприятию продолжить данную деятельность.
Руководитель Пермского управления ФАС Александр Плаксин подтвердил, что администрация Перми действовала в рамках законодательства. «Есть ряд видов деятельности, в том числе предприятия в сфере городского электротранспорта, которые не попадают под необходимость реорганизации. И унитарные предприятия, работающие в данных сферах, можно сохранить», — отметил господин Плаксин. Он добавил, что на ПГЭТ также не распространяется ограничение на деятельность на конкурентных рынках, если выручка унитарного предприятия от данной деятельности превышает 10% совокупной выручки предприятия за последний календарный год. «Отрасль, в которой работает МУП, внесена в перечень исключений, утвержденный правительством России. Следовательно, они могут заниматься как электротранспортом, так и автобусными перевозками», — добавил Александр Плаксин.
Отметим, что ранее УФАС выступило против перепрофилирования соликамского МУП «Теплоэнерго» в муниципальное транспортное предприятие. «В отличие от ПГЭТ, “Теплоэнерго” является коммунальным МУП. В случае перепрофилирования оно потеряет отношение к естественным монополиям и попадет под действие ограничения в 10% от выручки. Соответствующее предупреждение администрации мы выдали, посмотрим, как отреагируют», — пояснил позицию своего ведомства руководитель Пермского УФАС.
ПГЭТ начал заниматься автобусными перевозками с 2019 года. До этого предприятие занималось только трамваями и троллейбусами. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 1,8 млрд руб., убыток — 228,4 млн руб. Ранее руководство предприятия на заседании наблюдательного совета заявляло о планах получить прибыль по итогам 2024 года.
Юрист адвокатского бюро КИАП Рустам Большаков считает, что ПГЭТ законно избежал реорганизации. «Во-первых, основным видом деятельности предприятия, согласно ЕГРЮЛ, является именно перевозка трамваями, перевозка пассажиров автобусами указана дополнительно. Во-вторых, первая лицензия МУП на перевозку автобусами действовала с 2009 года, то есть задолго до вступления в силу закона о ликвидации МУП и ГУП. Все это свидетельствует о том, что ПГЭТ еще до принятия закона оказывал услуги, не попадающие под исключение (перевозка автобусами)», — отмечает эксперт. Он добавил, что Красноярское УФАС в октябре 2024-го окончательно разобралось в спорных вопросах, связанных с реорганизацией. «Служба указала, что после вступления закона в силу не допускается дополнение видами деятельности, не попадающими под исключение. В том деле предприятие получило предупреждение о необходимости исключения добавленных видов деятельности. Очевидно, при таком положении дел, если ПГЭТ давно занимается перевозкой автобусами, говорить об уклонении от обязанности реорганизации не приходится», — отмечает юрист.