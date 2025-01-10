В Волгоградской области отремонтируют 7 техникумов и колледжей

В программу вошли образовательные учреждения, прошедшие конкурсный отбор в Минпросвещения России, и на базе которых уже созданы или будут формироваться учебно-производственные кластеры по ключевым секторам экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В настоящее время в области действуют четыре таких центра подготовки специалистов среднего звена и рабочих профессий: в металлургии, сельском хозяйстве, химической промышленности, транспорте и дорожном хозяйстве. В 2025 году будет создано еще пять кластеров — в отраслях машиностроения, строительства, АПК, туризма и сервиса, а также педагогической сфере.