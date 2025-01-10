Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта бомбоубежища

Согласно документу, в укрытии будут два входа. Внутри бомбоубежища разместят сборно-разборные двухъярусные кровати. Кроме того, в укрытии предусмотрены два санузла: один для женщин, другой для мужчин. Они будут оборудованы унитазами и умывальниками.