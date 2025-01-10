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Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта бомбоубежища

В центре Нижнего Тагила отремонтируют бомбоубежище.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта защитного сооружения гражданской обороны типа «укрытие», расположенного по адресу: улица Газетная, 76. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документу, в укрытии будут два входа. Внутри бомбоубежища разместят сборно-разборные двухъярусные кровати. Кроме того, в укрытии предусмотрены два санузла: один для женщин, другой для мужчин. Они будут оборудованы унитазами и умывальниками.

На ремонт бомбоубежища мэрия города выделит 3,8 миллиона рублей. Заявку можно подать до 15 января 2025 года. Подрядчики приступят к работе после подписания контракта. Завершить проект необходимо до 15 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в Пионерском микрорайоне в рамках КРТ построят новые бомбоубежища.

ЖКХ