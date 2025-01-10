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На берегу реки Дон в Ростовской области появятся четыре новых причала

В Ростовской области откроют четыре новых причала на берегу реки Дон.

Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок 25 декабря.

Ростовская пассажирская судоходная компания «Дон» объявила тендер на поиск подрядчика. По предоставленным документам, будущий исполнитель должен возвести плавающие металлические причалы, которые будут установлены на закольных сваях. Ожидается, что новые причалы предназначены для швартовки судов моделей «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р».

Эти причалы будут размещены в четырех населенных пунктах: в городе Семикаракорск и станицах Старочеркасская, Пухляковская и Романовская.

На реализацию проекта предусмотрено выделение финансирования в размере 160 миллионов рублей. Потенциальные исполнители могут подать свои заявки до 15 января, а результаты конкурса будут обнародованы на следующий день.