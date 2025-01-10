Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 января перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 10 января 2025 года, пятницу. В частности, курсы основных валют изменились так: курс евро и курс доллара понизились, а курс российского рубля подрос перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на пятницу, 10 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4819 белорусского рубля, 1 евро — 3,5877 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4109 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими на четверг, 9 января, курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля повышен. Заметнее других курсов изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара потерял на 0,0099 белрубля, евро упал на 0,0160 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0189 белрубля.
Тем временем генпрокурор заявил о громком коррупционном скандале в лесной отрасли Беларуси: «Получил не менее 300 тысяч рублей».