АЭС, ГРЭС и ЛЭП: что построят в Приморье?

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Так, документ определяет ключевые направления развития энергетической инфраструктуры страны, включая строительство и реконструкцию электростанций и линий электропередачи, а также меры по предотвращению дефицита электроэнергии. Согласно тексту, в Приморье планируется реализовать сразу несколько инициатив.
В этом году построить еще одну линию электропередачи (ЛЭП) 500 кВ протяженностью 455 км от Приморской ГРЭС до подстанции «Варяг». Там же построить подстанцию на 500 кВ «Варяг» с мощностью автотрансформаторов 501 МВА и установкой компенсирующего оборудования. Реконструировать распределительные устройства Приморской ГРЭС, включая установку шунтирующего реактора.
Построить гидроаккумулирующую станцию (ГАЭС) в Надеждинском районе с установленной мощностью до 662 МВт. Ожидаемый срок завершения проекта — 2034 год. При этом на год раньше планируется запустить около Фокино АЭС мощностью 1000 МВт.
В 2027 году планируют запустить Артемовскую ТЭЦ-2 в поселке Олений. Электроэнергию она будет вырабатывать на газу, мощность объекта составит 440 МВт.
Напомним, что в последние годы в России и, в частности, на Дальнем Востоке запланировали увеличить выработку электроэнергетического комплекса. Так, в нескольких регионах ДФО планируется строительство АЭС и реконструкция уже имеющихся объектов.