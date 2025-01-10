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АЭС, ГРЭС и ЛЭП: что построят в Приморье?

Правительство России утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, документ определяет ключевые направления развития энергетической инфраструктуры страны, включая строительство и реконструкцию электростанций и линий электропередачи, а также меры по предотвращению дефицита электроэнергии. Согласно тексту, в Приморье планируется реализовать сразу несколько инициатив.

В этом году построить еще одну линию электропередачи (ЛЭП) 500 кВ протяженностью 455 км от Приморской ГРЭС до подстанции «Варяг». Там же построить подстанцию на 500 кВ «Варяг» с мощностью автотрансформаторов 501 МВА и установкой компенсирующего оборудования. Реконструировать распределительные устройства Приморской ГРЭС, включая установку шунтирующего реактора.

Построить гидроаккумулирующую станцию (ГАЭС) в Надеждинском районе с установленной мощностью до 662 МВт. Ожидаемый срок завершения проекта — 2034 год. При этом на год раньше планируется запустить около Фокино АЭС мощностью 1000 МВт.

В 2027 году планируют запустить Артемовскую ТЭЦ-2 в поселке Олений. Электроэнергию она будет вырабатывать на газу, мощность объекта составит 440 МВт.

Напомним, что в последние годы в России и, в частности, на Дальнем Востоке запланировали увеличить выработку электроэнергетического комплекса. Так, в нескольких регионах ДФО планируется строительство АЭС и реконструкция уже имеющихся объектов.

энергетика