АЭС, ГРЭС и ЛЭП: что построят в Приморье?

В этом году построить еще одну линию электропередачи (ЛЭП) 500 кВ протяженностью 455 км от Приморской ГРЭС до подстанции «Варяг». Там же построить подстанцию на 500 кВ «Варяг» с мощностью автотрансформаторов 501 МВА и установкой компенсирующего оборудования. Реконструировать распределительные устройства Приморской ГРЭС, включая установку шунтирующего реактора.