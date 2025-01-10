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В Омске появился список из 140 жилых домов под снос для новой стройки

На портале городской администрации в четверг, 9 января 2025 года, опубликован документ о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Авангардной, 4-й Челюскинцев, Сурикова, 1-й Челюскинцев в Центральном административном округе Омска.

Источник: Reuters

Документ, в частности, содержит список адресов частных и многоквартирных жилых домов, которые предполагается снести для нового строительства.

В списке, в частности, значатся несколько аварийных и не только многоквартирных домов, а также порядка 130 частных домов по улицам Авангардной, 2-й и 3-й Челюскинцев и Сурикова. Полный список можно посмотреть здесь.

Срок реализации проекта комплексной застройки составляет 10 лет. Как уже сообщал «СуперОмск», на территории площадью свыше 10 гектаров собираются построить новый жилой микрорайон, где, кроме домов, появятся детсады, школы, больницы, объекты торговли и другие.

строительство