В Омске появился список из 140 жилых домов под снос для новой стройки

Документ, в частности, содержит список адресов частных и многоквартирных жилых домов, которые предполагается снести для нового строительства.
В списке, в частности, значатся несколько аварийных и не только многоквартирных домов, а также порядка 130 частных домов по улицам Авангардной, 2-й и 3-й Челюскинцев и Сурикова. Полный список можно посмотреть здесь.
Срок реализации проекта комплексной застройки составляет 10 лет. Как уже сообщал «СуперОмск», на территории площадью свыше 10 гектаров собираются построить новый жилой микрорайон, где, кроме домов, появятся детсады, школы, больницы, объекты торговли и другие.