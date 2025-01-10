Курсы валют на 10 января, цены на нефть и металлы

Нефть: подъем цен на нефть усилился вечером в четверг, пишет Интерфакс. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:49 аст повысились на 0,46 доллара (0,6%), до 76,62 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,41 доллара (0,56%), до 73,73 доллара за баррель.