Курсы валют на 10 января, цены на нефть и металлы

Нефть: подъем цен на нефть усилился вечером в четверг, пишет Интерфакс. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:49 аст повысились на 0,46 доллара (0,6%), до 76,62 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,41 доллара (0,56%), до 73,73 доллара за баррель.
Металлы: в четверг золото дорожало третью торговую сессию подряд. К 20:20 аст цена февральского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,11 доллара (0,67%), до 2 690,11 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро повышалась на 1,42%, до 31,125 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 23:22 аст bitcoin торговался по 92 702,89 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта понизилась в цене на 1,98%, а ее капитализация составила 1,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 256,82 долларов, понизившись в цене на 1,62%. Капитализация этой криптовалюты составила 392,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,25 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 января, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 9 января.
1 австралийский доллар 325,14 тенге.
1 азербайджанский манат 309,59 тенге.
10 армянский драм 13,27 тенге.
1 белорусский рубль 160,67 тенге.
1 бразильский реал 85,95 тенге.
10 венгерских форинтов 13,07 тенге.
1 гонконгский доллар 67,45 тенге.
1 грузинский лари 187,54 тенге.
1 датская крона 72,47 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,88 тенге.
1 доллар США 524,75 тенге.
1 евро 540,60 тенге.
1 индийская рупия 6,11 тенге.
1000 иранский риал 12,50 тенге.
1 канадский доллар 364,82 тенге.
1 китайский юань 71,57 тенге.
1 кувейтский динар 1702,35 тенге.
1 кыргызский сом 6,03 тенге.
1 малазийский ринггит 116,61 тенге.
1 мексиканский песо 25,69 тенге.
1 молдавский лей 28,44 тенге.
1 норвежская крона 46,03 тенге.
1 польский злотый 126,45 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,80 тенге.
1 российский рубль 5,12 тенге.
1 СДР 680,84 тенге.
1 сингапурский доллар 383,51 тенге.
1 таджикский сомони 48,14 тенге.
1 тайский бат 15,17 тенге.
1 турецкая лира 14,85 тенге.
100 узбекских сумов 4,07 тенге.
1 украинская гривна 12,39 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 644,50 тенге.
1 чешская крона 21,53 тенге.
1 шведская крона 47,05 тенге.
1 швейцарский франк 575,26 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,83 тенге.
100 южнокорейских вон 35,93 тенге.
1 японская иена 3,32 тенге.