Суд постановил закрыть еще одно кафе на территории омского загородного отеля

«Судом установлено, что в рамках эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Омской области в отношении ООО “Виктория”, осуществляющего деятельность по оказанию услуг питания в кафе “Сказка-пицца”, расположенного на территории аквапарка комплекса загородного отдыха “Сказка” в Омском муниципальном районе, выявлены различные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения и по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе к работе был допущен кухонный работник без допуска по результатам медосмотра. Ранее, 31.12.2024 г. , в Управление Роспотребнадзора по Омской области поступили два экстренных извещения о выявлении заболеваний», — говорится в информации суда.