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Суд постановил закрыть еще одно кафе на территории омского загородного отеля

Пресс-служба Омских судов сообщила в пятницу, 10 января 2025 года, о рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении ООО «Виктория».

Источник: AP 2024

«Судом установлено, что в рамках эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Омской области в отношении ООО “Виктория”, осуществляющего деятельность по оказанию услуг питания в кафе “Сказка-пицца”, расположенного на территории аквапарка комплекса загородного отдыха “Сказка” в Омском муниципальном районе, выявлены различные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения и по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе к работе был допущен кухонный работник без допуска по результатам медосмотра. Ранее, 31.12.2024 г., в Управление Роспотребнадзора по Омской области поступили два экстренных извещения о выявлении заболеваний», — говорится в информации суда.

Как заявляется, ООО «Виктория» признало вину частично.

Суд признал ООО «Виктория» виновным и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Сказка-пицца» в комплексе «Сказка» на 60 суток, с правом проведения работ по устранению нарушений.

Постановление, как отмечается, в законную силу не вступило, подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Напомним, что ранее по решению суда был закрыт ресторан на территории омского загородного отеля.

Напомним, после отдыха в загородном отеле не менее 27 человек обратились к медикам с подозрением на кишечную инфекцию. У некоторых из них была выявлена норовирусная инфекция, которую также обнаружили у пяти сотрудников ресторана.

Позднее Роспотребнадзор заявил об обнаружении кишечной палочки по результатам лабораторных исследований проб сырья, пищевой продукции и готовых блюд, отобранных в ресторане ООО «Лада», организовывавшем питание постояльцев загородного отеля в Чернолучье.

По факту массового отравления людей расследуется уголовное дело.

Отметим, что о ситуации с питанием на других базах отдыха Управление Роспотребнадзора Омской области не сообщает.