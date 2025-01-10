Суд постановил закрыть еще одно кафе на территории омского загородного отеля

«Судом установлено, что в рамках эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Омской области в отношении ООО “Виктория”, осуществляющего деятельность по оказанию услуг питания в кафе “Сказка-пицца”, расположенного на территории аквапарка комплекса загородного отдыха “Сказка” в Омском муниципальном районе, выявлены различные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения и по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе к работе был допущен кухонный работник без допуска по результатам медосмотра. Ранее,
Как заявляется, ООО «Виктория» признало вину частично.
Суд признал ООО «Виктория» виновным и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Сказка-пицца» в комплексе «Сказка» на 60 суток, с правом проведения работ по устранению нарушений.
Постановление, как отмечается, в законную силу не вступило, подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
Напомним, что ранее по решению суда был закрыт ресторан на территории омского загородного отеля.
Напомним, после отдыха в загородном отеле не менее 27 человек обратились к медикам с подозрением на кишечную инфекцию. У некоторых из них была выявлена норовирусная инфекция, которую также обнаружили у пяти сотрудников ресторана.
Позднее Роспотребнадзор заявил об обнаружении кишечной палочки по результатам лабораторных исследований проб сырья, пищевой продукции и готовых блюд, отобранных в ресторане ООО «Лада», организовывавшем питание постояльцев загородного отеля в Чернолучье.
По факту массового отравления людей расследуется уголовное дело.
Отметим, что о ситуации с питанием на других базах отдыха Управление Роспотребнадзора Омской области не сообщает.