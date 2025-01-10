Красноярскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

По информации надзорного ведомства, с 2022 по 2024 год директор «Краскомстрой» передал председателю аттестационной комиссии образовательной организации более 223 тысяч рублей за выдачу аттестатов 12 сотрудникам компании без фактического прохождения обучения и проверки знаний.