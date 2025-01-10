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Красноярскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

Суд вынес решение о штрафе в размере 500 тысяч рублей для красноярской компании ООО «Краскомстрой», признав её виновной в коррупционном правонарушении.

Источник: ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, с 2022 по 2024 год директор «Краскомстрой» передал председателю аттестационной комиссии образовательной организации более 223 тысяч рублей за выдачу аттестатов 12 сотрудникам компании без фактического прохождения обучения и проверки знаний.

В связи с данным инцидентом прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Также в производстве следственных органов находится уголовное дело по факту коммерческого подкупа (статья 204 Уголовного кодекса РФ).

Ранее рассказывали, что суд удовлетворил требования Роспотребнадзора против ООО «Ситилинк».

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