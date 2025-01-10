В Омской области планируют построить три мусороперерабатывающих полигона

Один из них расположится в Таврическом районе. Полностью завершить его должны в октябре 2026 года. Мусоросортировочный завод в 2026 году построят в Тарском районе. В 2028 появится такой же объект в Омском районе. На всех объектах будет предусмотрен участок для компостирования и полигон для размещения ТКО.