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В Омской области планируют построить три мусороперерабатывающих полигона

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, губернатор Виталий Хоценко провел встречу с рабочей группой по проблемам обращения с мусором.

Источник: РИА "Новости"

Вопросы сортировки и переработки ТКО стоят довольно остро для всех районов области.

В регионе активно реализуется несколько федеральных программ, связанных с переработкой мусора. В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в Омской области до 2030 года должны появиться три комплексных объекта по обращению с ТКО.

Один из них расположится в Таврическом районе. Полностью завершить его должны в октябре 2026 года. Мусоросортировочный завод в 2026 году построят в Тарском районе. В 2028 появится такой же объект в Омском районе. На всех объектах будет предусмотрен участок для компостирования и полигон для размещения ТКО.

Отдельный акцент сделали на темпах реализации проекта «Чистый воздух», в рамках которого проводят рекультивацию свалок. Приоритетной целью определили снижение выбросов загрязняющих веществ с рекультивируемых полигонов.