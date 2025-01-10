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В Новосибирской области проектируют автодорогу «Южный транзит» за 385 млн рублей

Реализация проекта обойдется в 385,8 миллиона рублей, которые будут выделены из регионального бюджета.

Источник: Reuters

Как пишет «РБК-Новосибирск» со ссылкой на Министерство транспорта области, проектно-изыскательские работы будут осуществляться в два этапа. Контракт на выполнение этих работ был подписан между ГКУ Новосибирской области «Мост» и ООО «Росинсталпроект».

После завершения проектной документации и получения положительного заключения экспертизы будут определены сроки и стоимость строительства левобережной части «Южного транзита». Дорога соединит трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», проходя через реку Обь. Левобережный участок будет проложен от трассы «Иртыш» до транспортной развязки на улице Ватутина. Реализация данного проекта будет зависеть от строительства Центрального моста в Новосибирске, который станет частью маршрута «Южного транзита».

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области завершили ремонт семи мостов.