Когда откроют движение по бульвару Архитекторов в Омске

«С подрядчиком реконструкции бульвара Архитекторов подписано дополнительное соглашение на оставшиеся работы, в том числе благоустройство прилегающей территории. Договор рассчитан до 31 декабря 2025 года — это срок сдачи всей исполнительной документации по проекту. Срок завершения работ и возобновления движения по дороге — сентябрь 2025 года. Дата обозначена в том числе в тексте распоряжения о прекращении движения по бульвару Архитекторов, принятому на этой неделе», — сообщили «СуперОмску» в пресс-центре городской администрации в пятницу, 10 января 2025 года.
Напомним, в рамках масштабной реконструкции бульвара Архитекторов, стартовавшей в 2024 году, дорога будет расширена с 4 до 6 полос, будет обустроена контактная сеть, 15 остановок общественного транспорта, велодорожки, тротуары и парковки. Ранее стало известно, что стоимость работ по ремонту бульвара Архитекторов увеличилась на 300 миллионов рублей — до 1,8 миллиарда рублей.