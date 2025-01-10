Когда откроют движение по бульвару Архитекторов в Омске

«С подрядчиком реконструкции бульвара Архитекторов подписано дополнительное соглашение на оставшиеся работы, в том числе благоустройство прилегающей территории. Договор рассчитан до 31 декабря 2025 года — это срок сдачи всей исполнительной документации по проекту. Срок завершения работ и возобновления движения по дороге — сентябрь 2025 года. Дата обозначена в том числе в тексте распоряжения о прекращении движения по бульвару Архитекторов, принятому на этой неделе», — сообщили «СуперОмску» в пресс-центре городской администрации в пятницу, 10 января 2025 года.