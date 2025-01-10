Волгоградскую область в 2024 году посетили 2 миллиона туристов

Анализ бронирования показывает, что больше всего туристов приезжает в начале мая. В праздники 2024 года регион посетили около 205 тысяч человек, что на 8% превышает показатели прошлого года, сообщает администрация Волгоградской области.
Летний период привлекает туристов благодаря южному климату и множеству мероприятий, включая молодежный фестиваль #ТриЧетыре и камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!».
В регионе также активно развивается инфраструктура для экотуризма, особенно в природных парках «Щербаковский» и «Волго-Ахтубинская пойма».
Также в 2024 году на портале Путешествуем.РФ были представлены новые маршрутные предложения, такие как «Дорогами легендарной земли: за рулем по Волгоградской области» и «Серферы волжских степей», которые знакомят путешественников с природными и историческими достопримечательностями региона.
Кроме того, участие Волгоградской области в Международной выставке-ярмарке «Россия» на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года привлекло внимание более 6 млн посетителей, что также способствовало росту интереса к поездкам в регион.
Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на профильной стратегической сессии обозначил ключевые задачи по развитию туристической отрасли. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе осуществляется множество инвестиционных проектов и ведется модернизация инфраструктуры для приема гостей. В 2023—2024 годах на поддержку туристической сферы выделено около миллиарда рублей. На данный момент регион предлагает туристам 334 маршрута и 427 объектов для размещения, включая отели и санатории, а также около двух тысяч заведений общественного питания.