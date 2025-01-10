Волгоградскую область в 2024 году посетили 2 миллиона туристов

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на профильной стратегической сессии обозначил ключевые задачи по развитию туристической отрасли. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе осуществляется множество инвестиционных проектов и ведется модернизация инфраструктуры для приема гостей. В 2023—2024 годах на поддержку туристической сферы выделено около миллиарда рублей. На данный момент регион предлагает туристам 334 маршрута и 427 объектов для размещения, включая отели и санатории, а также около двух тысяч заведений общественного питания.